Lazio, si insiste per Folorunsho: la situazione

LAZIO FOLORUNSHO – Uno degli obiettivi della Lazio risponde al nome di Michael Folorunsho, centrocampista offensivo in uscita dal Napoli.

Come ribadisce Sky Sportper i biancocelesti si tratterebbe di una pista concreta. Per il giocatore rappresenterebbe un ritorno, avendo già militato nelle giovanili del club di Lotito.

LAZIO FOLORUNSHO – Precisa la stessa emittente: “Per realizzare la trattativa, il Napoli dovrebbe andare incontro alle esigenze attuali della Lazio, con un trasferimento nel caso del prestito biennale, con obbligo di riscatto“.

 

