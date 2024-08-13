Lazio, si insiste per Folorunsho: la situazione
LAZIO FOLORUNSHO – Uno degli obiettivi della Lazio risponde al nome di Michael Folorunsho, centrocampista offensivo in uscita dal Napoli.
Come ribadisce Sky Sport, per i biancocelesti si tratterebbe di una pista concreta. Per il giocatore rappresenterebbe un ritorno, avendo già militato nelle giovanili del club di Lotito.
LAZIO FOLORUNSHO – Precisa la stessa emittente: “Per realizzare la trattativa, il Napoli dovrebbe andare incontro alle esigenze attuali della Lazio, con un trasferimento nel caso del prestito biennale, con obbligo di riscatto“.
