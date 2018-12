Lazio, si ferma di nuovo Leiva: salta il Cagliari

Il regista brasiliano si fermato anzitempo in allenamento. Contro i sardi spazio a Badelj

E’ ancora da rinviare il ritorno in campo di Lucas Leiva, regista brasiliano alla seconda stagione alla Lazio e fermo da alcune settimane per infortunio.

Come si legge nella versione online de “La Gazzetta dello Sport“, l’ex Liverpool “ha concluso anzitempo l’allenamento di questo pomeriggio a Formello. A questo punto si riducono drasticamente le possibilità di vederlo in campo sabato nella gara casalinga contro il Cagliari. Leiva ha saltato nove delle ultime dieci partite per problemi agli adduttori. Aveva avviato la seduta lavorando in gruppo: parte atletica con scatti, possesso palla e partita a campo ridotto. Proprio nel corso della fase finale, quella tattica, si è fermato. Inzaghi contava sul suo recupero per la gara con Cagliari: ora si confida di averlo disponibile per la trasferta di Bologna del 26 dicembre“.

Probabile che quindi contro i sardi ci sia spazio per Milan Badelj. Inoltre, con ogni probabilità saranno disponibili anche Marusic e Berisha.

