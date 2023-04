LAZIO RISCATTO PELLEGRINI – Nonostante dal suo arrivo alla Lazio non abbia ancora trovato tantissimo spazio, Luca Pellegrini vuole continuare a vestire il biancoceleste anche nella prossima stagione ed in futuro. La Lazio, dal canto suo, ha già in mente di esercitare il riscatto, me per farlo servirà ottenere uno sconto dalla Juventus.

LAZIO, SI CERCA LO SCONTO PER IL RISCATTO DI PELLEGRINI

La cifra pattuita a Gennaio con i bianconeri, infatti, era di 15 milioni di euro, decisamente troppi per le casse del club biancoceleste. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, le due società si incontreranno presto per trovare un punto di incontro ed arrivare ad una soluzione che accontenterebbe tutti.

