LAZIO NOSLIN AKPA AKPRO – Una delle priorità di questa nuova Lazio di Marco Baroni si chiama Tijjani Noslin, attaccante del Verona e decisivo nell’incredibile salvezza conquistata dai gialloblu.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, i contatti tra i biancocelesti e gli scaligeri starebbero andando avanti. La dirigenza capitolina avrebbe offerto 15 milioni più bonus, mentre il Verona ne vorrebbe 18.

LAZIO NOSLIN AKPA AKPRO – In tal senso, decisivo potrebbe essere l’inserimento di Akpa-Akpro come contropartita tecnica per i veneti. Il centrocampista rientrerà alla Lazio in quanto non è stato riscattato dal Monza. Tale mossa dovrebbe fare abbassare le pretese economiche dei veneti.

