LAZIO MIRANCHUK DESTRO – Sfuma la pista Miranchuk per la Lazio. Il giocatore russo, nonostante fosse con le valigie in mano, potrebbe restare all’Atalanta. Per questo, il direttore sportivo biancoceleste Tare, guarda ora a delle alternative per rinforzare l’attacco.

LAZIO, SFUMA LA PISTA MIRANCHUK: ORA TARE PENSA A DESTRO

L’accordo con i bergamaschi per Miranchuk non è stato trovato. In particolare, non si è riusciti a trovare l’intesa sul diritto di riscatto. I biancocelesti hanno ora poche ore per provare un colpo all’ultima curva.

Il profilo cercato dalla Lazio è soprattutto una punta che possa sostituire Muriqi nel ruolo di vice-Immobile. Il colpo last-minute potrebbe essere, come riporta Il Corriere dello Sport, Mattia Destro del Genoa. Tare e la Lazio valutano tutte le piste al momento percorribili, e quella che porta a Destro potrebbe essere l’ultima spiaggia per evitare di chiudere il mercato con zero colpi messi a segno. Non sono poi da escludere eventuali nomi provenienti dall’estero.

