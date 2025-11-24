Lazio, serata di controllo totale: 2-0 al Lecce e tre punti pesanti

Stefano D'Offizi · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

LAZIO-LECCE – All’Olimpico va in scena una gara segnata da un clima particolare: la protesta della Curva Nord — inizialmente rimasta fuori dall’impianto con poche centinaia di tifosi — fa da sfondo a una sfida che la Lazio porta a casa con autorità, superando il Lecce per 2-0 nel dodicesimo turno di Serie A. Una zampata di Guendouzi rompe l’equilibrio e scuote i biancocelesti, che dopo un avvio timido prendono in mano il match e non lo lasciano più.

LAZIO-LECCE – La rete del francese cambia completamente l’inerzia: la squadra di Sarri inizia a macinare gioco, costruisce una lunga serie di occasioni e colpisce due legni, con Zaccagni e lo stesso Guendouzi. A tenere in vita gli ospiti ci pensa un Falcone in gran forma, mentre la Lazio non corre mai veri rischi. Nel finale arriva anche il sigillo di Noslin, entrato da pochi minuti. L’unica nota stonata per Sarri sono gli infortuni di Cataldi e Gila, in vista della trasferta a San Siro contro il Milan.

Lazio-Lecce, le formazioni

Lazio (4-3-3)

Provedel; Marusic, Gila (87’ Patric), Romagnoli, Pellegrini (74’ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (46’ Vecino), Basic; Isaksen (82’ Pedro), Dia (87’ Noslin), Zaccagni.

All.: Sarri

Lecce (4-3-3)

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago, Gallo; Berisha (46’ Banda), Ramadani, Coulibaly (76’ Kaba); Morente (76’ N’Dri), Camarda (46’ Stulic), Sottil (63’ Pierotti).

All.: Di Francesco

Marcatori: 30’ Guendouzi (L), 90’+6 Noslin (L)

Ammoniti: Guendouzi (L), N’Dri (LE)

Arbitro: Arena

Le pagelle – Lazio

Provedel 6,5

Serata tranquilla, ma si prende la scena con un lancio illuminante che diventa assist per il raddoppio.

Marusic 6

Attento e costante, limita bene prima Sottil e poi Banda.

Gila 6

Un po’ nervoso, ma pulito negli interventi. Si ferma per un problema fisico.

(87’ Patric s.v.)

Romagnoli 6

Preciso e mai in affanno. Gli attaccanti del Lecce non lo impensieriscono.

Pellegrini 6

Buona spinta, altrettanta solidità difensiva.

(74’ Lazzari 6)

Guendouzi 7

Parte male perdendo palloni semplici, poi si accende: segna un gol complesso, quasi “rubato”, e colpisce un palo. Uomo ovunque.

Cataldi 6,5

Ottimo nel primo tempo: recupera, imposta, si fa sentire. Esce per un fastidio.

(46’ Vecino 6)

Basic 7

Strappa, corre, imposta: decisivo nell’azione dell’1-0. Una delle sue gare migliori.

Isaksen 6,5

Vivace e in sintonia con Guendouzi. Va vicino al gol.

(82’ Pedro s.v.)

Dia 6

Finalmente una prova convincente. Trova il gol ma il VAR lo annulla; Falcone gli nega la gioia poco dopo.

(87’ Noslin 7) Resta pochissimo ma basta per segnare il 2-0.

Zaccagni 6,5

Costante pericolo. Il palo gli nega un gol spettacolare in acrobazia.

Sarri 7

Partenza lenta, poi la Lazio cambia ritmo e prende il comando delle operazioni. Gara dominata in lungo e in largo.

Le pagelle – Lecce

Falcone 6,5

Sul gol iniziale poteva fare meglio, ma compensa con interventi straordinari, soprattutto una doppia parata nella ripresa.

Veiga 5

Soffre tremendamente gli uno contro uno. Spesso fuori posizione, concede troppo.

Gaspar 6

È l’unico a dare sicurezza alla retroguardia: chiude più volte situazioni complicate.

Tiago Gabriel 5

Il VAR cancella un suo errore che aveva portato al gol di Dia, ma nel finale si fa superare con facilità da Noslin. Distratto.

Gallo 5

Isaksen e Marusic lo mettono costantemente in difficoltà. In fase offensiva è quasi nullo.

Ramadani 5,5

Prova a rincorrere tutti, ma è una gara di pura sofferenza.

Coulibaly 5,5

Corre tanto, ma spesso senza logica. La mobilità dei centrocampisti laziali lo manda fuori giri.

(76’ Kaba 6) Porta un po’ di aggressività.

Morente 5,5

Dovrebbe garantire imprevedibilità, ma resta ai margini della partita.

(76’ N’Dri 6) Si guadagna una buona punizione.

Berisha 5

Prestazione timida e imprecisa: sbaglia troppo e non trova mai la giocata utile.

(46’ Banda 5,5) Qualche accelerazione, ma poca concretezza.

Camarda 5

Lontanissimo dalla porta e mai servito. Non riesce a incidere.

(46’ Stulic 5) Non cambia il copione.

Sottil 5,5

Parte bene, poi Gila lo ingabbia e sparisce.

(63’ Pierotti 5,5) Prova a dare fisicità ma non basta.

Di Francesco 5

Il Lecce non riesce mai a innescare le punte e non crea veri pericoli. I cambi non cambiano l’inerzia: occasione persa.

