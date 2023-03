LAZIO MILINKOVIC FERGUSON – Come ripetuto più volte, la stagione in corso potrebbe realmente essere l’ultima con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. A 28 anni e con un contratto fino al 2024, per il serbo la prossima estate potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità in una big europea. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata, ed ha già stilato una lista di nomi da considerare in caso di addio del sergente.

LAZIO, SE PARTE MILINKOVIC IL PREFERITO E’ FERGUSON DEL BOLOGNA

Tra questi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno dei più caldi porta a Bologna, e risponde al nome di Lewis Ferguson. Lo scozzese sta disputando una stagione di altissimo livello, con la Lazio che lo ha già messo nel mirino da diverso tempo. Ad oggi è lui il candidato numero uno a raccogliere eventualmente l’eredità di Milinkovic a partire dalla prossimo stagione.

