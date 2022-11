LAZIO ILIC – Il caso Luis Alberto continua ad essere centrale in casa Lazio. Dall’addio o dalla permanenza dello spagnolo, che non rientra nei piani di Sarri, dipenderà molto del mercato invernale dei biancocelesti. Qualora il 10 dovesse realmente partire a Gennaio, la Lazio andrebbe decisa su Ivan Ilic.

LAZIO, SE PARTE LUIS ALBERTO TORNA DI MODA ILIC DEL VERONA

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il giocatore del Verona è dalla scorsa estate l’erede di Luis Alberto designato da Sarri. Ecco perchè il tecnico toscano ha fretta di liberarsi dello spagnolo per puntare tutto su Ilic, attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar con la sua Serbia.

