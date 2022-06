LAZIO LUIS ALBERTO ZIELINSKI – Dopo l’annuncio del rinnovo di Sarri, per la Lazio è ora tempo di muoversi sul mercato in maniera ambiziosa. Anche perchè il tecnico toscano ha firmato con l’idea di avere delle garanzie dalla sua società. Per permettersi una campagna acquisti di livello, però, la Lazio rischia di dover necessariamente cedere uno dei suoi pezzi pregiati. I due principali indiziati sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

LAZIO, SE PARTE LUIS ALBERTO L’OBIETTIVO E’ ZIELINSKI

Tra i due, Sarri preferirebbe sicuramente trattenere il primo, viste le diverse difficoltà tattiche e non solo avute quest’anno con il secondo. Luis Alberto piace in Spagna, e visto il contratto fino al 2025, la Lazio potrebbe monetizzare maggiormente con lo spagnolo rispetto al serbo.

In tal caso servirebbe un sostituto all’altezza. Come riporta Alfredo Pedullà, l’obiettivo potrebbe corrispondere al nome di Piotr Zielinski, giocatore per cui Sarri stravede. Il polacco ha vissuto una stagione complicata sotto la guida di Spalletti, fatta di più ombre, soprattutto nella seconda parte di stagione, che luci. A Napoli di incedibile non c’è nessuno, men che meno un giocatore che ha reso al di sotto delle aspettative. Al momento solo un’ipotesi, ma comunque da tenere in considerazione, la possibilità che Lazio e Napoli architettino uno scambio proprio tra lo spagnolo e il polacco, soluzione che potrebbe così accontentare tutti.

