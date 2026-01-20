 Salta al contenuto
Lazio, Sarri post sconfitta contro il Como: “C’era un differenziale ma andiamo oltre gli alibi. Il mercato…”

Alessandro Collu
1 min
Lazio Sarri

 Lazio, Sarri © foto Stefano D’Offizi

Maurizio Sarri è stato molto chiaro e diretto nell’intervista ai microfoni Dazn dopo la gara di campionato casalinga persa nettamente dalla Lazio contro il Como. Così l’allenatore biancoceleste:

Abbiamo preso un gol dopo due minuti, contro dei palleggiatori come il Como diventa dura tutta la partita. Nel primo tempo non abbiamo fatto neanche male, tre volte sono entrati e abbiamo preso due gol e un rigore a difesa schierata. Sul 2-0 abbiamo avuto occasioni per rimetterla in piedi, poi la partita è praticamente conclusa e la sensazione di questo differenziale diventa ancora più grande, abbiamo perso misure, distanze, ordine.

Bisogna volarci sopra le situazioni, Roma per ambiente un posto dove si parla molto di più, sembra siano tutti sul mercato. Bisogna azzerare e ripartire“.

Proprio sul mercato, in conferenza Sarri aggiunge: “Abbiamo mille difficoltà e la difficoltà aggiuntiva è non farla diventare alibi. Il presidente è proprietario, se il mercato dice che lo fa la società, stop, so come escono i presidenti, ho le spalle larghe. Il presidente è stato chiaro, io mi sono tirato fuori, vediamo chi arriva e speriamo bene, importante non mi si tiri dentro le scelte, non si dica “questo l’ha voluto Sarri“.

