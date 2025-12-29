Lazio, Sarri operato: intervento riuscito e rientro imminente

Il comunicato ufficiale della Lazio

La S.S. Lazio ha rassicurato ambiente e tifosi sulle condizioni di Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il Policlinico Tor Vergata dopo il riscontro di una fibrillazione atriale. La società ha chiarito che l’operazione si è svolta con esito positivo e che il tecnico tornerà regolarmente a guidare la squadra nei prossimi giorni.

L’intervento e il decorso post-operatorio

Nel dettaglio, Sarri è stato sottoposto a un’ablazione transcatetere con tecnologia PFA, una procedura all’avanguardia per il trattamento di questa patologia. L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, figura di riferimento a livello internazionale con oltre trent’anni di esperienza. Durante l’operazione era presente anche il medico sociale della Lazio, il dottor Italo Leo, a conferma dell’attenzione costante del club verso il proprio allenatore.

Rientro vicino e serenità a Formello

Già nel corso del ritiro estivo, Sarri si era sottoposto ad accertamenti approfonditi, segnale di una gestione prudente e responsabile della situazione clinica. Ora la fase più delicata è alle spalle. Da Formello filtra ottimismo, con la convinzione che il tecnico possa riprendere a breve il lavoro quotidiano sul campo, proseguendo il percorso tecnico impostato per la stagione in corso di Serie A.

Un messaggio chiaro all’ambiente

Il comunicato della Lazio chiude ogni dubbio e riporta serenità. La salute viene prima di tutto, ma la presenza imminente di Maurizio Sarri in panchina rappresenta una notizia fondamentale per la stabilità tecnica e mentale del gruppo biancoceleste.