LAZIO SARRI LUIS ALBERTO – Non è iniziato bene il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto. Nelle ultime due gare infatti il fantasista spagnolo, alla Lazio dal 2016, è rimasto in panchina.

Il giocatore non avrebbe molto gradito, e giovedì sera ha messo il like su Twitter a un post di un tifoso che si schierava contro il tecnico toscano.

LAZIO SARRI LUIS ALBERTO – A fare il punto è “Il Corriere dello Sport“: “Sarri, nel post partita contro il Marsiglia, ha detto che la sua Lazio non è ancora pronta a far giocare Milinkovic e Luis Alberto insieme. Di sicuro, dopo il caso del like, la questione diventa ancora più dura per il Mago. Lui e Sergej hanno giocato in coppia, dall’inizio, solo 5 partite su 11. A Verona, con molta probabilità, toccherà ancora a Basic. E a gennaio cosa succederà? Sarri rinuncerebbe al Mago, accoglierebbe a braccia aperte un difensore centrale e una nuova mezzala. Di offerte non ne sono mai arrivate. Ad inizio anno si faranno tutte le valutazioni del caso“.

