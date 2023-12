Lazio: Sarri ha chiesto ausilio alla dirigenza per ricevere un acquisto in mediana per ovviare le situazioni Luis Alberto e Kamada

“Attendiamo di capire come evolverà la situazione riguardante l’infortunio di Luis Alberto e la probabile convocazione di Kamada in Nazionale giapponese. A quel punto, credo necessiteremo di un rinforzo in mediana”. Maurizio Sarri non fa nomi, ma esprime la necessità di ricevere in dote dal mercato un tassello per completare il puzzle di una mediana orfana dello spagnolo, reduce da un infortunio muscolare subito nella gara del Castellani, contro l’Empoli e di Daichi Kamada, il quale dovrebbe raggiungere la Nazionale giapponese in vista della Coppa d’Asia. A margine della vittoria in rimonta ottenuta contro il Frosinone, nella quale i capitolini hanno compiuto altri tre passi fondamentali per le speranze di risalita in Serie A, il tecnico toscano si è soffermato per parlare delle necessità di mercato.

Dall’imminente sessione invernale, dunque, Sarri attende qualche innesto in grado di alzare il tasso tecnico di una squadra attesa da tre mesi di tour de forcing tra Campionato, SuperCoppa Italiana, Coppa Italia e, soprattutto, l’ottavo di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco. L’identikit del centrocampista ricercato sul mercato non dovrebbe corrispondere al nome di Lazar Samardzic, talento serbo in forza all’Udinese segnalato nel mirino degli aquilotti ma obiettivo molto complicato da raggiungere per via dell’inserimento, praticamente decisivo, del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La valutazione apposta dai friulani sul cartellino del talentuoso centrocampista serbo, circa 25 milioni di euro, dovrebbe escludere la Lazio dalla corsa. La società capitolina potrebbe ripiegare su qualche altro profilo in grado di apportare qualità e quantità ad un reparto, il centrocampo, che ha risentito oltremodo dell’addio di un interprete del calibro di Milinkovic–Savic.

