Lazio, Sarri insiste per Berardi, Orsolini l’alternativa

Sarri insiste per Berardi – Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sembra non desistere dal desiderio di avere in squadra Domenico Berardi. Lo scoglio più grande, però, per il decollo della trattativa, è proprio la dirigenza del Sassuolo, che continua a chiedere 30 milioni per lasciare andare il suo numero 10, e non sembra disposto a trattare tale cifra.

Sarri insiste per Berardi – L’acquisto dell’esterno offensivo è naturalmente legato alla questione cessioni, Milinkovic-Savic su tutti. Eventuali uscite porterebbero nelle casse dei biancocelesti la somma necessaria per tentare l’affondo sul mancino neroverde, anche se le alternative non mancano: la dirigenza laziale, infatti, starebbe monitorando anche Riccardo Orsolini, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Bologna, in scadenza l’anno prossimo. La richiesta è di 15 milioni di euro, Lotito e i suoi potrebbero spingersi a 12-13, magari con l’inserimento di Matteo Cancellieri nella trattativa.

