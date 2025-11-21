Lazio, Sarri dà l’ok al rinnovo di Toma Basic: accordo vicino
Foto © Stefano D’Offizi
Rinnovo Toma Basic, la posizione di Maurizio Sarri
La situazione contrattuale di Toma Basic entra in una fase decisiva. Il centrocampista croato è in scadenza con la Lazio a fine stagione, ma il tecnico Maurizio Sarri ha espresso il suo gradimento per la permanenza del giocatore, considerato un elemento utile per l’equilibrio della rosa. Il club biancoceleste è ora al lavoro per definire una proposta che possa soddisfare entrambe le parti.
La strategia della Lazio per il nuovo contratto
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società guidata da Claudio Lotito ha discusso il dossier rinnovi in un incontro con Angelo Fabiani e lo stesso Sarri. L’idea è chiara: proporre a Basic un accordo biennale con uno stipendio ridotto rispetto agli attuali 2,5 milioni lordi annui, ma distribuito su più stagioni. Una soluzione che garantirebbe sostenibilità economica al club e un percorso continuativo al calciatore.
Perché Basic è considerato ancora importante
Nonostante un minutaggio non elevato, Toma Basic mantiene caratteristiche apprezzate dallo staff tecnico. La sua duttilità tattica e l’affidabilità nelle rotazioni lo rendono un profilo che Sarri vorrebbe trattenere. Convincere il giocatore sarà il passaggio chiave, ma la Lazio ritiene che il progetto tecnico possa rappresentare un argomento forte.
Prossimi passi
La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane. L’obiettivo del club è evitare il rischio di perdere Basic a parametro zero, assicurandosi un rinnovo che rifletta esigenze sportive ed equilibrio finanziario.
