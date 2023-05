Nonostante abbia trovato il primo gol in Serie A, peraltro decisivo, nella vittoria della Lazio con il Monza lo scorso Novembre, Luka Romero non è più riuscito ad avere un ruolo importante nelle gerarchie e nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Oggi il talento classe 2004 sta brillando nei Mondiali U20 con l’Argentina, di cui è stato fin qui il trascinatore indiscusso.

LAZIO, ROMERO SHOW AI MONDIALI U20: MA L’ADDIO E’ QUASI CERTO

La competizione in corso potrà essere per il ragazzo una vetrina importante in vista della prossima estate di mercato. Romero ha infatti un contratto con la Lazio fino a Giugno, ma l’accordo per il rinnovo non è mai stato trovato, vista le richieste del procuratore Ramadani considerate eccessive da Lotito. Per questo il giovane argentino, come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, cambierà quasi certamente aria al termine della stagione, e con prestazioni simili le squadre a bussare alla sua porta potrebbero essere numerose.

