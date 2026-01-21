Lazio, Romagnoli verso l’Al-Sadd: Sarri minaccia le dimissioni

LAZIO ROMAGNOLI SARRI – Una tempesta perfetta si abbatte sulla Lazio, che rischia di perdere uno dei suoi pilastri. Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano, è sempre più vicino a un addio in direzione Qatar, attratto dalla ricca offerta dell’Al-Sadd, club guidato da Roberto Mancini. La partenza, però, potrebbe trascinare con sé anche l’allenatore Maurizio Sarri.

La rabbia del giocatore e l’offerta araba

Il malcontento di Romagnoli, cresciuto da anni per le promesse di rinnovo contrattuale non mantenute dalla società nonostante la qualificazione alla Champions League, ha raggiunto il culmine. L’Al-Sadd è pronto a sfruttare la situazione, offrendo al giocatore un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione e avendo già ottenuto il suo assenso al trasferimento. Alla Lazio, il club qatariota ha presentato un’offerta tra i 5 e i 7 milioni di euro per il cartellino.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sarri contro la società: lo scontro è aperto

LAZIO ROMAGNOLI SARRI – L’ostacolo principale all’operazione è l’allenatore Maurizio Sarri, che considera Romagnoli un elemento “indispensabile” e “fondamentale” per il suo progetto. La posizione del tecnico è così netta che, secondo diverse fonti, minaccerebbe le dimissioni se il difensore venisse ceduto in questa sessione di mercato. La società, guidata dal presidente Claudio Lotito, si trova dunque a dover scegliere tra un’importante plusvalenza e l’incolumità della panchina.

Il nodo economico e il futuro

La trattativa è in stallo sulla cifra: la Lazio valuterebbe il giocatore circa 8 milioni di euro, mentre l’offerta attuale dell’Al-Sadd è inferiore. Con il giocatore che vuole partire e l’allenatore pronto a ribellarsi, i prossimi giorni saranno decisivi per le sorti della squadra capitolina.