Lazio Calcio News 24/7

Lazio, Romagnoli torna a disposizione? ecco cosa succede

Samuele Zarlenga
2 min
Alessio Romagnoli
Foto © Stefano D'Offizi

La storia fra Alessio Romagnoli e la Lazio continuerà almeno per i prossimi mesi. L’ex Milan è stato al centro delle vicende di mercato in casa biancoceleste, con il trasferimento all’Al Sadd saltato a causa della mancanza di tempo utile per finalizzare l’acquisto. Romagnoli, dunque, sarà un giocatore della Lazio fino a giugno, poi saluterà (nuovamente) la squadra e dal prossimo luglio potrà unirsi al club qatariota, al quale ha dato la sua parola.

LAZIO: ROMAGNOLI SARÀ REINTEGRATO, MA RIMANE IN DUBBIO PER LA JUVE

In questi mesi che separano il classe ’95 dalla sua nuova esperienza, sia la Lazio che il giocatore hanno tutto l’interesse a proseguire in maniera serena, al fine di evitare nuove tensioni che rischierebbero di destabilizzare un ambiente già delicato. Inoltre, è ben nota l’importanza del giocatore all’interno dello scacchiere di Maurizio Sarri: proprio per queste ragioni, Romagnoli dovrebbe tornare a disposizione a breve. Non tornerà nell’immediatezza a causa di un affaticamento muscolare che lo rende in dubbio per l’importantissima sfida di domenica allo Stadium contro la Juventus. Se dovesse recuperare, difficilmente il tecnico rinuncerebbe a schierarlo titolare. In caso di forfait è pronto Provstgaard che, già nella gara contro il Genoa, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo.

 

 

