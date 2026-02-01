Lazio-Romagnoli, tensione altissima: il difensore rifiuta Al Sadd

Alessio Romagnoli, centrale della Lazio vincolato sino al 30 giugno 2027, avrebbe rifiutato il trasferimento all’Al Sadd: il motivo…

ROMAGNOLI LAZIO AL SADD – Il possibile addio di Alessio Romagnoli alla Lazio sta assumendo contorni sempre più misteriosi e complicati da raccontare. Nodi difficilissimi da sciogliere, con le ultime ore del mercato sempre più febbrili intorno al nome del difensore ex Milan. L’ultimo capitolo della saga, stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, riguarda il rifiuto della proposta da parte del centrale di Anzio dell’Al Sadd di Roberto Mancini per una questione di principio nei confronti di Claudio Lotito. Il numero 13, in caso di addio ai biancocelesti, avrebbe dovuto rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio che gli sarebbero spettate, per un totale di 600 mila euro. La manovra economica avrebbe indispettito il calciatore al punto di rifiutare la mega offerta del club arabo, con l’Al Sadd pronto ad accogliere Romagnoli dopo l’accordo di due settimane fa.

Malgrado il comunicato della Lazio avesse, di fatto, estromesso il trentenne centrale dal mercato su esplicita richiesta di Maurizio Sarri, la società araba non aveva affatto mollato il colpo e ha presentato sul tavolo dell’entourage di Romagnoli circa 6 milioni di euro netti annui su base triennale. Un’offerta che lo stesso difensore aveva giudicato positivamente già prima della trasferta di Lecce, nel momento in cui aveva già comunicato alla società capitolina la volontà di preparare le valigie e volare verso l’Arabia. A quel punto, però, le pressioni dell’allenatore biancoceleste e la nota ufficiale del club sembravano aver spento il caso e riportato tutte le strade del futuro di Romagnoli a Roma.

Nelle ultime ore, l’Al Sadd aveva nuovamente sferrato un’offensiva ripresentando la proposta che, adesso, sarebbe stata rispedita al mittente dallo stesso numero 13 per motivi economici nei riguardi di Lotito. Il mercato chiude domani alle ore 20 e l’immediato futuro di Romagnoli resta avvolto nel grande mistero.