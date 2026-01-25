Lazio, Romagnoli saluta i tifosi. Sarri: “È un ridimensionamento”

Il commiato sembra essere ormai una realtà. Al termine del pareggio a reti inviolate contro il Lecce, Alessio Romagnoli si è avvicinato in modo molto commosso ai tifosi della Lazio presenti allo Stadio Via del Mare, in quello che è apparso come un addio. Il difensore, destinato all’Al-Sadd dove troverà Roberto Mancini, ha salutato a lungo i sostenitori biancocelesti e donato la propria maglia.

Un trasferimento da 10 milioni, il terzo addio pesante

L’operazione, che dovrebbe fruttare al club biancoceleste una cifra vicina ai 10 milioni di euro, rappresenta la terza cessione di peso in questa sessione di mercato, dopo quelle di Valentín Castellanos e Mattéo Guendouzi. Romagnoli, arrivato a Formello nel 2022, lascia dopo 145 presenze e con un contratto ancora lungo.

Sarri non ci sta: “Dal punto di vista tattico è infattibile”

A commentare la possibile partenza con amarezza è stato l’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico, che aveva definito il giocatore “irrinunciabile” poco prima della partita, ha espresso tutta la sua frustrazione in conferenza stampa: “Vorrà dire che si prenderanno un po’ di goal. Io alla società ho detto che dal punto di vista tattico è una cosa infattibile”. Parlando del mercato in generale, Sarri ha concluso con una frase chiara: “Al momento ci stiamo ridimensionando”.