Lazio, Romagnoli: “Obiettivo? anche se difficile, è la Champions”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Alessio Romagnoli, protagonista di un’ottima prova difensiva che ha consentito alla Lazio di superare il Lecce senza correre rischi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a lalaziosiamonoi.it in occasione del Premio Beppe Viola. Il difensore ha commentato la partita e affrontato il tema più discusso del momento in casa biancoceleste: la contestazione dei tifosi nei confronti della società, che ha portato a un Olimpico praticamente deserto proprio nella sfida contro i salentini.

LAZIO, ROMAGNOLI: “BUONA PARTITA CON IL LECCE, NON È FACILE GIOCARE IN UNO STADIO VUOTO. l’OBIETTIVO DELLA LAZIO È LA CHAMPIONS”

LAZIO-LECCE – “Abbiamo fatto una buona partita e non era facile. Dovevamo chiuderla prima, ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto e del nostro processo di crescita”.

IL RINNOVO E LA PROTESTA DEI TIFOSI – “Rinnovo? Non ho sentito la società e non so che intenzioni abbiano. Non è facile giocare in uno stadio bello come l’Olimpico ma vuoto. Noi possiamo solo dare tutto in campo e rendere felici i tifosi”.

LA ROMA E L’OBIETTIVO DELLA LAZIO – “Roma prima in classifica? Non mi interessa nulla, gli altri non li guardo. Dodici giornate sono poche, abbiamo faticato un po’ all’inizio, ma la stagione è lunga. Ora è un buon momento. Io spero di divertirmi prima di tutto, cercare di dare il massimo e come ho sempre detto, la Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions. L’obiettivo per me, anche se è tanto difficile, deve essere quello”.

