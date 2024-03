Romagnoli, difensore centrale in forza alla Lazio, è intervenuto con un post per chiarire la propria posizione su un litigio con Lotito

Foto di Stefano D’Offizi

“Nella serata di lunedì, dopo la gara con l’Udinese, ho avuto un colloquio con il presidente Lotito e abbiamo avuto un confronto, come spesso accade nei post partita. Sono rimasto sorpreso oggi nel leggere su un quotidiano alcune mie presunte frasi virgolettate. Il tenore di questo dialogo tra me ed il Presidente è stato infatti lontano dai toni accesi descritti e quanto pubblicato non corrisponde alla realtà. Ho sempre pensato al bene della Lazio ed ancora di più in un momento come questo. Forza Lazio.” Alessio Romagnoli non ci sta e respinge al mittente le ipotesi di un possibile diverbio intercorso con il Presidente, Claudio Lotito, al termine della gara contro l’Udinese.

Periodo complicato in casa Lazio nelle ore successive alla sconfitta casalinga, la quarta consecutiva considerando anche la Champions League, subita contro l’Udinese, nel posticipo di lunedì. Intervenuto sui propri profili social, l’ex capitano del Milan ha voluto immediatamente smentire un possibile alterco con la società in merito alla scelta di mandare la squadra in ritiro punitivo per i risultati ottenuti. La controversa situazione è stata resa nota immediatamente dopo la notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri, decisione maturata dopo un colloquio avuto con i componenti del gruppo squadra. Alessio Romagnoli, mediante quest’intervento, ha voluto sgomberare il cielo (ben poco) azzurro di ulteriori nubi in seguito agli ultimi avvenimenti registrati nel club.

