Lazio, ritorno di fiamma per Fazzini? i dettagli

Il calciomercato invernale è agli sgoccioli e la Lazio è ancora alla ricerca di un centrocampista. Dopo essere stata battuta dal Torino nella corsa per Casadei, la dirigenza biancoceleste sembra esser tornata nuovamente su Jacopo Fazzini dell’Empoli.

Infatti, il classe 2003 era il primo obiettivo per la mediana ad inizio gennaio, ma i toscani rifiutarono l’offerta presentata da Lotito e Fabiani e non si fece più nulla. Adesso però, i biancocelesti sembrano decisi a riprovarci e vogliono portare il centrocampista nella Capitale prima della chiusura del mercato.

FAZZINI-LAZIO, CI RISIAMO: LE CIFRE

La Lazio non ha cambiato formula rispetto a qualche settimana fa: infatti, i biancocelesti hanno presentato nuovamente un’offerta sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. Nelle prossime ore i due club saranno al lavoro per limare i dettagli e trovare l’intesa.

Fazzini ha saltato il match di oggi contro la Juventus per un’infortunio nel riscaldamento e non è da escludere che sia stato uno dei suoi ultimi momenti con la maglia dell’Empoli. Lotito ha la necessità di dare un rinforzo a mister Baroni, dato che la Lazio è ancora in gioco su tre fronti e al momento sono disponibili solo tre centrocampisti di ruolo: Rovella, Dele-Bashiru e Guendouzi.