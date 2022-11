LAZIO LASAGNA – Uno dei tasselli che manca alla Lazio per completare la rosa è la vera alternativa a Ciro Immobile. Durante il periodo di infortunio del centravanti biancoceleste, infatti, Sarri si è dovuto spesso inventare uno dei suoi “piccoli” come falso nove. Ecco perchè il tecnico toscano starebbe spingendo affinchè la società si muova sul mercato per trovare un vice-Immobile, che di fatto manca dall’addio di Caicedo.

LAZIO, RIPARTE LA CACCIA AL VICE-IMMOBILE: SPUNTA L’IDEA LASAGNA

Secondo quanto riportato da “Il Tempo“, una delle ultime idee della dirigenza della Lazio porterebbe al nome di Kevin Lasagna, attaccante ormai esperto in Serie A, oggi al Verona. L’ex Udinese sarebbe sicuramente una pista abbordabile anche dal punto di vista economico, visto che potrebbero bastare circa 2 milioni di euro per il cartellino.

Anche l’agente di Lasagna, Federico Pastorello, avrebbe già parlato con gli uomini mercato biancocelesti di questa possibilità, sicuramente da tenere in considerazione nelle prossime settimane.

