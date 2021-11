Lazio rinnovo Sarri: “Qui sto benissimo, incontrerò il Presidente”

Lazio rinnovo Sarri – Domani sera alle 21:00 la Lazio affronterà il Marsiglia in Europa League. Come di consueto, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da gianlucadimarzio.com:

L’avversario di domani è il Marsiglia.

“Hanno mostrato grande qualità di palleggio. Il Marsiglia è una squadra che difende con un modulo e attacca con un altro. Sarà una partita difficilissima ma venire qui al Velodrome e aspettarsi una Anche perché la Ligue 1 è un campionato importante, in crescita, e non ci aspettiamo nulla di semplice”.

La società francese ha vietato la trasferta ai vostri tifosi.

“Se fossi Lotito lo inviterei a vedere le partite della Lazio, lo capiscono da soli che hanno detto una cazzata”.

Lazio rinnovo Sarri – Si è parlato del possibile rinnovo.

“Sto benissimo con la società, mi piacciono tantissimo le persone che lavorano nella Lazio. Nelle prossime settimane mi sederò al tavolo con il Presidente per trattare il rinnovo ma io con lui mi benissimo”.

Rivedremo in campo Ciro Immobile?

“Al di là del virus intestinale avuto, ha anche un problema nella parte esterna del legamento collaterale: non è pericoloso ma piuttosto doloroso. Ha problemi nel fare i cambi di direzione, non so se ce la farà”.