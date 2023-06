LAZIO RINNOVO PEDRO – La carriera di Pedro Rodriguez, esperto attaccante spagnolo, dovrebbe proseguire alla Lazio, club in cui milita dall’estate 2021 dopo un primo anno in Italia ai rivali della Roma.

Nonostante l’interesse di doversi club di Liga, il giocatore dovrebbe prolungare il contratto con i biancocelesti in scadenza il prossimo 30 giugno.

LAZIO RINNOVO PEDRO – Così riferisce Alfredo Pedullà: “Sarà un rinnovo più caro perché decadono i benefici del Decreto Crescita (la Roma lo liberò per la Lazio due estati fa proprio per non rimetterci) e quindi bisognerà fare qualche sacrificio in più. Si sta ragionando su un rinnovo biennale oppure su un annuale con opzione. La trattativa procede bene, accordo sempre più vicino“.

