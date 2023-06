LAZIO RINNOVO LUIS ALBERTO – È ancora da decidere il futuro di Luis Alberto, alla Lazio dal 2016.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, nei prossimi giorni la dirigenza biancoceleste dovrebbe incontrare gli agenti del fantasista spagnolo per discutere del possibile rinnovo.

LAZIO RINNOVO LUIS ALBERTO – Specifica poi sempre l’autorevole emittente: “Le parti si incontreranno per discutere la richiesta di adeguamento di contratto fatta dal centrocampista spagnolo per arrivare a percepire circa 3,5 milioni di euro all’anno. Luis Alberto al momento guadagna intorno ai 2,7 milioni di euro, e Lotito ha avuto l’ok da Sarri per l’adeguamento contrattuale: è quindi probabile che il presidente della Lazio accontenti le richieste dello spagnolo e si arrivi a un accordo“.

