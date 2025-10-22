Lazio, rientro anticipato per Rovella? Le ultime

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 22 Ottobre 2025

Lazio rientro Rovella – Periodo molto difficile per la Lazio tra risultati altalenanti e ambiente poco entusiasta. I biancocelesti non hanno potuto fare mercato in estate senza colmare quindi alcune delle lacune della rosa, ogni infortunio quindi potrebbe compromettere i piani di Sarri. Rovella è fuori per pubalgia al momento, come riportato dal Corriere dello Sport il rientro potrebbe essere vicino.

Progressi

Negli ultimi giorni le sensazioni attorno al centrocampista azzurro sono molto più positive rispetto a settimana scorsa: le terapie conservative stanno funzionando bene e il problema fisico che lo tormenta da inizio stagione potrebbe essere in via di risoluzione. Inizialmente Rovella aveva pensato seriamente all’operazione per risolvere i problemi salvo poi cambiare idea dopo vari consulti medici. Il rientro del calciatore potrebbe quindi essere più vicino; Rovella tornerà in campo prima della sosta di novembre? Nei prossimi giorni si attendono indicazioni più chiare.

LEGGI ANCHE: