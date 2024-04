Ciro Immobile difficilmente continuerà la sua avventura con la Lazio, i biancocelesti hanno individuato in Mateo Retegui il profilo perfetto per sostituire l’attaccante azzurro.

I PRIMI DETTAGLI – Secondo quanto riportato da La Repubblica, sono già stati avviati i primi contatti con il Genoa. La sua valutazione è di circa 25 milioni. Si potrebbe puntare anche ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’unico ostacolo per l’approdo di Retegui alla Lazio è la forte concorrenza sia in Italia che all’estero. Il ds Fabiani vuole provarci fino in fondo e sperare di spuntarla sulle altre pretendenti. Su di lui c’è un forte interesse anche della Juventus.

L’italo-argentino ha risposto positivamente alla sua prima stagione in Serie A, andando a segno già 6 volte e fornendo 2 assist, in 24 partite di campionato. Qualche acciacco di troppo che però gli ha consentito lo stesso di mettersi in mostra. Retegui interpreta il ruolo dell’attaccante moderno: rapito, fisico, forte nel colpo di testa e all’occorrenza sa arretrare per accorciare i reparti.

OLTRE A “LAZIO, RETEGUI PER IL DOPO IMMOBILE”, TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: