LAZIO KERKEZ – La Lazio è a caccia di rinforzi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre ai movimenti in corso in attacco, i biancocelesti sono anche a caccia di un nuovo innesto sulla fascia sinistra. Il nome caldo è sempre quello di Milos Kerkez, terzino dell’AZ Alkmaar.

LAZIO, RESTA VIVA LA PISTA KERKEZ PER LA FASCIA SINISTRA

Classe 2003 ungherese e cresciuto nel vivaio del Milan, è uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dal club capitolino. Come riportato da Sky Sport, la Lazio continuerà a lavorare nelle prossime settimane per trovare un’intesa con gli olandesi sul prezzo del cartellino. Il ragazzo è finito nel mirino dei biancocelesti subito dopo il doppio confronto tra le due squadre in Conference League, vinto poi proprio da Kerkez e compagni.

LEGGI ANCHE: