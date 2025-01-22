Lazio-Real Sociedad, Baroni: “Nessun calcolo, chi entra importante come chi parte”
Marco Baroni è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League tra Lazio e Real Sociedad. Così il mister toscano:
“Sappiamo il nostro percorso, contenti della prestazione e del risultato a Verona ma domani è un’altra gara, avversario di livello internazionale, grande solidità e compattezza, se non erro la seconda miglior difesa nei primi cinque campionati d’Europa. Ritorniamo davanti al nostro pubblico, sappiamo la grande importanza di questo match“.
Un punto per la qualificazione: “Non possiamo fare calcoli, questa è un squadra che deve giocare sempre per vincere e occorrerà una grande prestazione“.
Possibili cambi: “Sto valutando, la partita è lunga, occorrerà giocare in sedici e queste partite di livello chi va dentro importante come chi parte“.
Su Dele-Bashiru: “Ci darà grandi soddisfazioni, è in grande crescita, per lui è fondamentale il percorso e deve alzare il suo livello prestativo, è solo all’inizio“.
Dia e Castellanos: “Stanno bene entrambi, per noi sono giocatori fondamentali, importanti, ci danno manovra, riferimenti e sicuramente saranno della partita“.
OLTRE A “LAZIO-REAL SOCIEDAD, BARONI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Lazio 0-3: Gigot, Dia, Zaccagni per il quarto posto biancoceleste
- Haaland blindato, Manchester City ufficializza: che rinnovo per il norvegese
- Allegri d’Arabia, è questo il futuro estero del mister livornese?
- Verona ora è americana, ufficiale Presidio Investors
- Cagliari, Caprile si presenta: “Scelta di carriera, obiettivo salvezza e migliorarmi. Napoli…”
- Real Madrid-Barcellona, Supercoppa ai catalani: che show blaugrana
- Milan-Cagliari 1-1: rossoneri non sfondano, tutto in pochi minuti a San Siro
- West Ham, ecco Potter: “Club giusto per me, contento sia reciproco”
- Marsiglia, Benatia da consigliere a direttore: ufficiale
- Cagliari-Luvumbo, il prolungamento dell’angolano: ufficiale
- Inter-Milan, che rimonta: tutte le dichiarazioni post finale Supercoppa italiana
- Southampton-Juric, ufficiale: “Grinta e determinazione per migliorare sul campo”
- Verona-Udinese: all’ultima di andata, ecco il primo pari gialloblù
- Verona-Milan equilibrata ma la decide Reijnders: così al Bentegodi
- Juventus, Danilo: “A disposizione, posso dare tanto e finire il percorso qui”
- Roma, Pellegrini e Ranieri: “Fidato di lui, mi sono liberato”
- Real Madrid, record Ancelotti e nona Coppa Intercontinentale: “Anno fantastico, più facile vincere qui”
- Spalletti: “Tante pretendenti e ricerca offensiva, calcio migliorato. Retegui, Kean, Zaccagni…”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”