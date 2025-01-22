 Salta al contenuto

Lazio-Real Sociedad, Baroni: “Nessun calcolo, chi entra importante come chi parte”

Alessandro Collu
Lazio Baroni

Marco Baroni è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League tra Lazio e Real Sociedad. Così il mister toscano:

Sappiamo il nostro percorso, contenti della prestazione e del risultato a Verona ma domani è un’altra gara, avversario di livello internazionale, grande solidità e compattezza, se non erro la seconda miglior difesa nei primi cinque campionati d’Europa. Ritorniamo davanti al nostro pubblico, sappiamo la grande importanza di questo match“.

Un punto per la qualificazione:Non possiamo fare calcoli, questa è un squadra che deve giocare sempre per vincere e occorrerà una grande prestazione“.

Possibili cambi:Sto valutando, la partita è lunga, occorrerà giocare in sedici e queste partite di livello chi va dentro importante come chi parte“.

Su Dele-Bashiru:Ci darà grandi soddisfazioni, è in grande crescita, per lui è fondamentale il percorso e deve alzare il suo livello prestativo, è solo all’inizio“.

Dia e Castellanos:Stanno bene entrambi, per noi sono giocatori fondamentali, importanti, ci danno manovra, riferimenti e sicuramente saranno della partita“.

 

OLTRE A “LAZIO-REAL SOCIEDAD, BARONI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:

  1. Verona-Lazio 0-3: Gigot, Dia, Zaccagni per il quarto posto biancoceleste
  2. Haaland blindato, Manchester City ufficializza: che rinnovo per il norvegese
  3. Allegri d’Arabia, è questo il futuro estero del mister livornese?
  4. Verona ora è americana, ufficiale Presidio Investors
  5. Cagliari, Caprile si presenta: “Scelta di carriera, obiettivo salvezza e migliorarmi. Napoli…”
  6. Real Madrid-Barcellona, Supercoppa ai catalani: che show blaugrana
  7. Milan-Cagliari 1-1: rossoneri non sfondano, tutto in pochi minuti a San Siro
  8. West Ham, ecco Potter: “Club giusto per me, contento sia reciproco”
  9. Marsiglia, Benatia da consigliere a direttore: ufficiale
  10. Cagliari-Luvumbo, il prolungamento dell’angolano: ufficiale
  11. Inter-Milan, che rimonta: tutte le dichiarazioni post finale Supercoppa italiana
  12. Southampton-Juric, ufficiale: “Grinta e determinazione per migliorare sul campo”
  13. Verona-Udinese: all’ultima di andata, ecco il primo pari gialloblù
  14. Verona-Milan equilibrata ma la decide Reijnders: così al Bentegodi
  15. Juventus, Danilo: “A disposizione, posso dare tanto e finire il percorso qui”
  16. Roma, Pellegrini e Ranieri: “Fidato di lui, mi sono liberato”
  17. Real Madrid, record Ancelotti e nona Coppa Intercontinentale: “Anno fantastico, più facile vincere qui”
  18. Spalletti: “Tante pretendenti e ricerca offensiva, calcio migliorato. Retegui, Kean, Zaccagni…”
  19. Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”

In tendenza

Notizie correlate