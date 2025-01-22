Lazio-Real Sociedad, Baroni: “Nessun calcolo, chi entra importante come chi parte”

Alessandro Collu · Pubblicato il 22 Gennaio 2025 · Aggiornato il 22 Gennaio 2025

Marco Baroni è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League tra Lazio e Real Sociedad. Così il mister toscano:

“Sappiamo il nostro percorso, contenti della prestazione e del risultato a Verona ma domani è un’altra gara, avversario di livello internazionale, grande solidità e compattezza, se non erro la seconda miglior difesa nei primi cinque campionati d’Europa. Ritorniamo davanti al nostro pubblico, sappiamo la grande importanza di questo match“.

Un punto per la qualificazione: “Non possiamo fare calcoli, questa è un squadra che deve giocare sempre per vincere e occorrerà una grande prestazione“.

Possibili cambi: “Sto valutando, la partita è lunga, occorrerà giocare in sedici e queste partite di livello chi va dentro importante come chi parte“.

Su Dele-Bashiru: “Ci darà grandi soddisfazioni, è in grande crescita, per lui è fondamentale il percorso e deve alzare il suo livello prestativo, è solo all’inizio“.

Dia e Castellanos: “Stanno bene entrambi, per noi sono giocatori fondamentali, importanti, ci danno manovra, riferimenti e sicuramente saranno della partita“.

