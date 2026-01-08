Lazio, Ratkov primo acquisto invernale: rinforzo in attacco per Sarri
Breve nota della Lazio che ufficializza l’arrivo di Petar Ratkov, attaccante acquistato a titolo definitivo dal Salisburgo: con la cessione di Valentín Castellanos al West Ham, il ventiduenne serbo va a rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri dando fisicità e peso in avanti. I numeri con la squadra austriaca in termini di gol evidenziano le ventidue le reti in novantanove presenze.
Il giorno dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, intanto, la squadra biancoceleste prepara la prossima gara di campionato, trasferta allo stadio Bentegodi di Verona domenica alle ore 18.00, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/26.
