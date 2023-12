LAZIO, QUATTRO NOMI PER IL MERCATO INVERNALE – La Lazio si muove sul mercato. La stagione dei biancocelesti è stata, fin qui, deludente. Gli uomini di Sarri stazionano al nono posto in classifica, a -16 punti rispetto alla seconda posizione occupata al termine della scorsa stagione. Il mercato invernale potrebbe essere un punto da cui partire per sistemare gli ingranaggi difettosi della macchina biancoceleste.

Il reparto da rinforzare è il centrocampo. La cessione estiva di Milinkovic-Savic ha lasciato un vuoto fin qui non colmato. Kamada, chiamato a sostituire il serbo, ha deluso le aspettative e potrebbe abbandonare Roma già a gennaio. La contromossa degli uomini di mercato laziali prevede l’investimento su un giovane di qualità.

I tre indiziati sono Colpani, Ferguson e Samuele Ricci. L’acquisto del primo è quello che richiede l’offerta più onerosa. Il trequartista del Monza è stato fin qui protagonista di un’ottima stagione e i brianzoli non si priveranno facilmente della loro stella.

Stesso discorso vale per Lewis Ferguson del Bologna. Il centrocampista rossoblu è una pedina fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta. In questa stagione, lo scozzese ha siglato 4 gol e servito 3 assist in 17 presenze, diventando uno dei riferimenti offensivi più importanti per i Felsinei. Il Bologna sta vivendo un periodo di forma eccezionale e gli uomini di Motta sognano l’Europa, Ferguson compreso. Tuttavia, trasferirsi alla Lazio significherebbe giocare già quest’anno la Champions e fare il salto di qualità in un club di spicco.

La terza ed ultima opzione a centrocampo è quella che riguarda Samuele Ricci del Torino. Juric ha più volte sottolineato l’importanza del classe 2001. La centralità nel progetto del Toro di Ricci non è in discussione e la titolarità è assicurata. La valutazione del giocatore è alta. Cairo non scenderà al di sotto dei 20 milioni e Lotito non ha intenzione di sborsare cifre astronomiche.

L’ultimo nome per il mercato di gennaio riguarda il reparto arretrato. Sarri ha chiesto un nuovo terzino e il ds biancoceleste Fabiani ha individuato in Emanuele Valeri il profilo ideale. Il difensore è ai ferri corti con la Cremonese dopo la decisione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno 2024. La valutazione del classe ’98 è decisamente abbordabile, sui 3 milioni, ma la tentazione di assicurarsi ora il sì del giocatore e prelevarlo gratuitamente in estate è tanta.