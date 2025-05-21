Lazio punta su Kalimuendo: 17 gol in Ligue 1 e futuro da leader

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Maggio 2025 · Aggiornato il 21 Maggio 2025

Lazio, occhi su Kalimuendo per rinforzare l’attacco

La dirigenza della Lazio sta valutando diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione; uno dei nomi più caldi sul taccuino del club biancoceleste è quello di Arnaud Kalimuendo, giovane attaccante francese classe 2002, autore di 17 reti in Ligue 1 con la maglia del Rennes.

Un’alternativa concreta a Castellanos

La possibile cessione di Valentín Castellanos, sempre più nel mirino di club della Premier League e della Liga spagnola, ha spinto la Lazio ad accelerare la ricerca di un profilo affidabile e già pronto. Il nome di Kalimuendo emerge come una delle soluzioni più convincenti, sia per le sue qualità tecniche sia per il potenziale di crescita. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dalla società romana, specialmente in caso di una cessione remunerativa di Castellanos.

Un talento in ascesa dal campionato francese

Formatosi nelle giovanili del Paris Saint-Germain, Kalimuendo ha saputo costruire un percorso solido in Ligue 1, imponendosi come attaccante moderno, dinamico e capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Le sue doti realizzative e la maturità dimostrata in campo hanno attirato l’interesse di numerosi club europei, ma la Lazio sembra intenzionata a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza.

L’arrivo del francese a Formello rappresenterebbe un investimento mirato per il futuro, ma anche una risposta immediata alle esigenze del reparto offensivo.

