Lazio, Provstgaard: “Il club ha un progetto per me”

Raffaele Campo
2 min

LAZIO PROVSTGAARD – Dal ritiro con la Danimarca Under 21, Oliver Provstgaard ha parlato a ViaPlay su queste sue prime settimane da giocatore della Lazio. Il suo esordio in maglia biancoceleste deve ancora arrivare.

Qui le sue dichiarazioni: “Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora“.

LAZIO PROVSTGAARD – Poi: “Il mio connazionale Isaksen? Ci sono stati alcuni giorni in cui sono dovuto andare nella sua stanza degli ospiti per dormire e mangiare. È sempre bello avere un compagno di squadra che si prende cura di te“.

 

