Lazio, Provstgaard: “Il club ha un progetto per me”
LAZIO PROVSTGAARD – Dal ritiro con la Danimarca Under 21, Oliver Provstgaard ha parlato a ViaPlay su queste sue prime settimane da giocatore della Lazio. Il suo esordio in maglia biancoceleste deve ancora arrivare.
Qui le sue dichiarazioni: “Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora“.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
LAZIO PROVSTGAARD – Poi: “Il mio connazionale Isaksen? Ci sono stati alcuni giorni in cui sono dovuto andare nella sua stanza degli ospiti per dormire e mangiare. È sempre bello avere un compagno di squadra che si prende cura di te“.
LEGGI ANCHE:
- Juventus, il futuro di Thiago Motta è in bilico: la situazione
- Ricci: “Il Torino è la mia seconda casa. Sulle voci di mercato…”
- Real Madrid su Enzo Fernandez: il Chelsea può lasciarlo partire
- Huijsen: “La Juve mi ha trattato male. Sulla Spagna…”
- Maxim De Cuyper, il Milan accelera: il Brugge fissa il prezzo
- Liverpool su Thuram: assalto al bomber dell’Inter
- Galatasaray sogna Osimhen: l’idea innovativa per l’acquisto
- Il Milan punta Morten Frendrup: duello con la Premier
- Colpo Chelsea: accordo con Quenda, arriva nel 2026
- Calciomercato Torino, tre big di Serie A su Casadei