LAZIO PROVEDEL EMERSON – Con l’arrivo di Matias Vecino, il numero dei colpi di mercato della Lazio è salito a quota 7. I biancocelesti, però, vogliono aggiungere ancora qualche tassello mancante. Su tutti il secondo portiere, con il nome di Provedel sempre molto caldo dalle parti di Formello.

LAZIO, PROVEDEL SI AVVICINA. E PER LA FASCIA L’OBIETTIVO E’ EMERSON

Il portiere dello Spezia attende sempre il via libera, che dovrebbe arrivare nel momento in cui il club ligure chiuderà per Dragowski dalla Fiorentina, con il giocatore che intanto spinge per trasferirsi alla corte di Sarri. Un’altra priorità per i biancocelesti riguarda la fascia sinistra, dove gli unici interpreti, peraltro adattati, sono ad oggi Hysaj e Marusic.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport“, l’obiettivo in questo senso corrisponde al nome di Emerson Palmieri, già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea. Il giocatore potrebbe arrivare solamente in prestito e accettando un’importante riduzione dell’ingaggio, motivo per cui per ora l’affare fa fatica a decollare. L’idea della Lazio, comunque, è di chiudere ogni tipo di discorso di mercato entro il 14 Agosto, data del debutto in Campionato all’Olimpico contro il Bologna.

OLTRE A “LAZIO PROVEDEL EMERSON” LEGGI ANCHE: