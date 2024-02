LAZIO PROVEDEL RINNOVA –

La Lazio ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali il rinnovo di Ivan Provedel, portiere 29enne friulano arrivato nell’agosto 2022. Il club biancoceleste sottolinea come si sia conquistato un ruolo sempre più importante: 45 presenze e 22 clean sheet il primo anno, conclusosi con il premio di MVP, Miglior Portiere della Serie a e il suo rendimento si è confermato il secondo anno, ricordato da tutti anche per il suo storico gol di testa nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid che è valso l’1-1 nell’ultima azione di gara.

Provedel resterà per altri quattro anni e via social, si è espresso così: “”Sono molto felice e voglio ringraziare il Presidente per questo attestato di stima nei miei confronti. Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia e spero fortemente di raggiungere insieme importanti traguardi sportivi. Sempre Forza Lazio!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Provedel (@ivanprovedel)

OLTRE A “LAZIO, PROVEDEL RINNOVA..”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: