Secondo “Il Corriere dello Sport“, alla Lazio sarebbe stato proposto Davide Santon. Il terzino è stato messo fuori rosa dalla Roma, e il suo addio ai giallorossi potrebbe arrivare già a Gennaio.

LAZIO, PROPOSTO SANTON MA I BIANCOCELESTI NON SONO INTERESSATI

Il contratto di Santon è in scadenza il prossimo Giugno ma il giocatore è stato messo da parte da Mourinho. L’ex terzino dell’Inter si sta attualmente allenando individualmente a Trigoria insieme a Fazio, altro esubero di casa giallorossa.

Nelle prossime settimane Tiago Pinto incontrerà il calciatore e il suo entourage per trattare la rescissione del contratto. In questo modo, Santon sarà libero di trasferirsi a zero in qualunque altra squadra.

Santon sarebbe stato proposto anche alla Lazio, sempre in cerca di rinforzi per la fascia. Il profilo del classe ’91, però, non sembra attirare particolarmente la dirigenza biancoceleste, che, almeno per il momento, avrebbe rispedito al mittente la proposta.

LEGGI ANCHE: