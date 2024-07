Mercato Lazio: la dirigenza biancoceleste starebbe valutando la candidatura di Nuno Tavares, esterno sinistro dell’Arsenal

Alle giuste condizioni, se ne può parlare; a 10 milioni di euro, vale a dire, la valutazione dell’Arsenal apposta sul cartellino di Nuno Tavares, terzino sinistro in forza ai Gunners, le porte per il nuovo innesto sarebbero chiuse. La Lazio di Claudio Lotito continua a perlustrare il mercato al fine di completare la rosa di Marco Baroni, tecnico scelto per il nuovo corso biancoceleste dopo l’avvicendamento che ha condotto Igor Tudor, ex difensore della Juventus, lontano da Roma. Dopo aver ufficializzato tre colpi in entrata, con Tchaouna, Noslin e l’ultimo colpo del weekend, Dele-Bashiru, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per inserire ulteriori tasselli nel puzzle che andrà a completare la sessione estiva del mercato.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, Nuno Tavares rappresenterebbe un’ottima opzione per l’out sinistro, ma alle giuste condizioni. Il contratto in scadenza nel 2025 nell’accordo in essere tra il classe 2000 e l’Arsenal potrebbe ridurre sensibilmente l’esborso previsto per il cartellino del calciatore, con il club biancoceleste in attesa di sferrare l’assalto decisivo per il terzino.

Novità anche per ciò che concerne il super colpo della campagna estiva della Lazio: il Manchester United starebbe riducendo le pretese per Mason Greenwod, trequartista in orbita Serie A dopo i primi interessamenti della stessa Juventus. Dai 30 milioni di euro iniziali, a quanto appreso, la cifra sarebbe stata rivista verso il basso di 10-12 milioni di euro, il che permetterebbe al club capitolino di raggiungere un obiettivo sempre più concreto per il proprio mercato.

