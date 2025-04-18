Lazio pronta a riscattare Nuno Tavares: operazione da 6 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Aprile 2025 · Aggiornato il 18 Aprile 2025

Riscatto definito per il laterale portoghese

La Lazio ha formalmente deciso di esercitare l’opzione di acquisto per Nuno Tavares, difensore esterno in prestito dall’Arsenal, per una cifra complessiva di sei milioni di euro. L’operazione, inizialmente impostata come prestito con diritto di riscatto, si concluderà dunque con il trasferimento a titolo definitivo del calciatore portoghese nella capitale italiana. Si tratta di una mossa pianificata dalla dirigenza biancoceleste, convinta dalle recenti prestazioni del giocatore e dal suo potenziale a lungo termine.

Un profilo atletico e tattico funzionale alla Lazio

L’arrivo di Nuno Tavares si è dimostrato particolarmente utile nel sistema di gioco della squadra allenata da Marco Baroni, che ha valorizzato la sua capacità di spinta sulla fascia sinistra e la sua versatilità difensiva. Il portoghese ha saputo ritagliarsi spazi importanti nelle rotazioni di squadra, garantendo equilibrio tattico e profondità alla manovra.

Prospettive future nella Serie A

Il riscatto di Nuno Tavares rappresenta un segnale chiaro della volontà della Lazio di puntare su un progetto tecnico coerente e orientato alla continuità. L’acquisto a un costo contenuto, rispetto alle cifre abituali del mercato internazionale, appare come un’opportunità di valore, soprattutto considerando l’età e i margini di crescita del calciatore.

Inoltre, il profilo internazionale dell’ex giocatore dell’Arsenal, già rodato in Premier League e ora in fase di adattamento alla Serie A, rappresenta un’ulteriore garanzia di affidabilità.

La mossa della dirigenza biancoceleste anticipa possibili interessamenti di altri club europei e mette al sicuro un elemento utile per le prossime stagioni.

