Lazio, primo colpo Ratkov: Maldini vicino e Guendouzi in uscita

La Lazio rompe gli indugi e apre ufficialmente il proprio mercato di gennaio con un’operazione di peso. Il primo segnale è chiaro: rinnovare l’attacco e ridisegnare gli equilibri della rosa per la seconda parte della stagione.

Ratkov è il nuovo centravanti

L’accordo è stato chiuso nella notte. Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003 del Salisburgo, arriva nella Capitale per 15 milioni di euro. Operazione definita, documenti in fase di scambio e contratto fino al 2030 già pronto. Alto 193 centimetri, Ratkov va a colmare il vuoto lasciato da Valentín Castellanos, ceduto a titolo definitivo al West Ham. In Austria ha raccolto 99 presenze e 22 gol, nove dei quali in questa stagione. Un profilo giovane, strutturato e con margini di crescita evidenti.

Maldini a un passo: formula e cifre

La Lazio non si ferma. Daniel Maldini è sempre più vicino: proposta all’Atalanta di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione europea, per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento. Ora si lavora sui dettagli tra i club.

Fabbian osservato speciale

Nel mirino c’è anche Giovanni Fabbian del Bologna. I contatti con l’entourage sono avviati, ma manca ancora un’offerta formale. I rossoblù non intendono cederlo senza una proposta ritenuta congrua o una richiesta diretta del calciatore.

Guendouzi verso l’addio

Sul fronte uscite, Mattéo Guendouzi è pronto a salutare. Mercoledì può essere la giornata decisiva per il passaggio al Fenerbahce: sul tavolo 27 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe finanziare le ultime mosse biancocelesti.