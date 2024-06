Boulaye Dia, centravanti della Salernitana da tempo fuori rosa, sarebbe vicinissimo alla Lazio: primo colpo capitolino nel reparto avanzato

Tra le tante proteste delle migliaia di sostenitori della Lazio accorsi in piazzale Flaminio per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un progetto societario considerato poco ambizioso, la dirigenza biancoceleste si appresta a battere il primo colpo della propria campagna estiva. Stando a quanto confermato da Sportitalia, infatti, Boualye Dia, centravanti separato da tempo in casa Salernitana dopo le note vicende riconducibili alla sessione del mercato 2023, con il mancato passaggio al Wolverhampton e l’esclusione dalla partita di Udine nel corso della gestione Liverani, sarebbe vicinissimo al trasferimento a Roma, sponda biancoceleste.

La retrocessione in cadetteria da parte del club campano imporrà una rinuncia al centravanti senegalese soprattutto per motivazioni economiche, anche se il rapporto tra le parti era ampiamente archiviato, altresì, dal punto di vista professionale e sfociato in ricorsi nei vari Tribunali, in un muro contro muro quasi infinito tra calciatore, entourage e la dirigenza della Salernitana. Dia, infatti, ha disputato l’ultimo spezzone di gara, circa diciassette minuti nel match contro il Monza datato, addirittura, 24 febbraio, prima di essere definitivamente escluso e relegato ai margini della rosa.

Nonostante ciò, il contratto in scadenza nel 2026 comporterà un esborso economico importante da parte della Lazio per il cartellino del senegalese: l’operazione dovrebbe, infatti, essere praticamente conclusa sulla base di 12 milioni di euro da versare nelle casse del club granata. Il classe 1996 non dovrebbe essere l’unico a raggiungere la capitale da Salerno: il pacchetto dei primi innesti del mercato laziale dovrebbe prevedere anche l’acquisto di Tchaouna, erede designato di Felipe Anderson. Il mercato degli aquilotti biancocelesti sta per prendere, ufficialmente, il volo.

