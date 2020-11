Lazio positivi Immobile, Leiva e Strakosha: Niente sfida con la Juve

LAZIO POSITIVI SITUAZIONE – Pessime notizie in casa Lazio. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non ci saranno domenica contro la Juventus. Come scrive la Repubblica i tre giocatori sono risultati positivi al tampone.

LAZIO POSITIVI SITUAZIONE – I risultati confermano quelli dell’UEFA; che aveva fermato i giocatori del club in occasione delle sfide dei gironi di Champions League. Immobile, peraltro, ha giocato parte del secondo tempo della sfida di Torino, andando a segno su rigore; aveva giocato anche Leiva.

Domenica Simone Inzaghi dovrà quindi studiare le alternative per tenere testa ai campioni d’Italia.

