Lazio-Plzen, Baroni: “Non fare calcoli, stanchezza non esiste se vogliamo queste partite”

Alla vigilia del ritorno di Europa League della Lazio contro il Victoria Plzen, mister Marco Baroni ha parlato ai microfoni Sky Sport. Così l’allenatore biancoceleste:

“Sappiamo che dobbiamo fare una partita per vincere, non si possono fare calcoli ed entreremo in campo con questo desiderio, mentalità. In questo tipo di partite devi giocare come se fosse l’ultima, i calcoli non puoi farli all’inizio”.

Sull’avversario: “Hanno tanta corsa, va molto in verticale, hanno rimesse laterali lunghe e la palla sarà spesso in area; una partita pericolosa, dovremo essere bravi a tenerli lontani e fare una partita con grande spessore, mentalità e qualità”.

Baroni non vuole sentire parlare di stanchezza: “La stanchezza dobbiamo toglierla dalla testa, vogliamo avere partite così ravvicinate fino in fondo e davanti a queste grandi opportunità, non c’è stanchezza che tenga”.

Su alcuni singoli: “Castellanos sta meglio, devo ancora valutare ma sicuramente sarà della partita. Tavares? Farò valutazioni insieme allo staff medico, per noi è indispensabile ma non possiamo correre rischi“.

