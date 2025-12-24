Lazio, pericolo Taty: il Flamengo punta forte su Castellanos; le cifre

Il centravanti della Lazio, Taty Castellanos, sarebbe finito nel mirino del Flamengo, club carioca fresco Campione della Libertadores; cifre

FLAMENGO CASTELLANOS TATY CIFRE – In attesa di sapere se, e in che modalità, potrà operare sul mercato di gennaio – in relazione a quell’indice di liquidità che non ha permesso al club di agire in estate – l’Aquila dovrà sventare l’assalto di club pronti a sottrarre i propri gioielli da Formello. Su tutti, il Taty Castellanos, centravanti argentino finito nel mirino del Flamengo. Secondo quanto riferito da diverse fonti carioca, l’attaccante classe 1998 potrebbe ben presto rappresentare il candidato principe per il tanto atteso regalo per Filipe Luis, tecnico del club brasiliano. La squadra Campione della Copa Libertadores avrebbe intenzione di rinforzare un reparto orfano anche di Juninho, centravanti che ha già lasciato, a sua volta, il club rossonero. Al momento, però, il pericolo potrebbe essere sventato dalle cifre richieste dalla Lazio in sede di trattative.

Per rinunciare alle reti e all’affidabilità del ventisettenne, infatti, Claudio Lotito non accetterebbe assegni inferiori ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dal Flamengo. L’ambizione di restare al top e di aggiungere tasselli ad una squadra già di per sé molto qualitativa e competitiva potrebbe condurre la proprietà rossonera a intensificare gli sforzi per raggiungere l’11 della Lazio già nel corso della sessione estiva. La prima parte di stagione di Castellanos è contraddistinta da un dolorosissimo e lungo infortunio muscolare, che ha privato la Lazio del proprio centravanti per ben sei turni di campionato.

Dal match contro l’Atalanta, del 19 ottobre, a quello del 23 novembre, contro il Lecce, Maurizio Sarri ha dovuto rinunciare al proprio titolare inamovibile della fase offensiva. Il Taty ha partecipato, sino a questo momento, a 5 reti della Lazio contribuendo con un bottino di 2 reti e 3 assist. La prima minaccia per gennaio proviene dal Brasile, con il Flamengo pronto al colpo.