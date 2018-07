Lazio, Perez per il dopo Felipe Anderson

Sempre più lontano Alejandro Gomez della’Atalanta. Fari puntati su Lucas Perez dell’Arsenal

Una settimana fa la Lazio ha salutato Felipe Anderson, trasferitosi ai londinesi del West Ham. I biancocelesti sono dunque alla ricerca del sostituto del fantasista brasiliano. Come scrive “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, la dirigenza capitolina aveva puntato inizialmente gli occhi su Alejandro Gomez dell’Atalanta, ma la richiesta dei bergamaschi è di almeno 15 milioni, mentre la Lazio ne offre al massimo 10. Inoltre, lo stipendio dell’argentino ex Catania e Metalist ammonta a 2,5 milioni annui, cifra che – ad eccezione di Ciro Immobile – nessun giocatore della rosa di Simone Inzaghi percepisce.

Così, il direttore sportivo Igli Tare sarebbe virato su Lucas Perez, 29 anni e in forza all’Arsenal. Il giocatore conosce poi molto bene il connazionale spagnolo Luis Alberto, con cui aveva giocato assieme ai tempi del Deportivo La Coruna. Il suo ingaggio è poi inferiore ai 2 milioni e il suo cartellino costerebbe attorno ai 10. Tra le fila dei “gunners” Perez ha deluso le aspettative, e non a caso infatti in quest’ultima stagione è tornato a La Coruna co la formula del prestito. Con Emery ora la situazione potrebbe cambiare, ma difficilmente il tecnico ex PSG si opporebbe a una sua partenza.