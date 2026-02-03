Lazio, per Nuno Tavares resta viva l’ipotesi Besiktas

Foto © Stefano D’Offizi

LAZIO TAVARES BESIKTAS – Il mercato in Serie A è finito, ma non quello di altri paesi. E questo potrebbe interessare la Lazio, per quanto riguarda la situazione dell’esterno sinistro Nuno Tavares.

Perché secondo le ultime indiscrezioni, sull’esterno portoghese ci sarebbe sempre il Besiktas, club di Super Lig che in questi giorni potrebbe tentare l’assalto decisivo. La valutazione del cartellino dovrebbe oscillare tra i 10 e 12 milioni, mentre l’ingaggio andrebbe tra i 2,5 ai 3 milioni annui. Il calciomercato in Turchia chiude venerdì 6.

LAZIO TAVARES BESIKTAS – L’ex Benfica è alla seconda stagione a Roma. E il feeling con il tecnico Sarri non è mai sbocciato. Per questo motivo non sarebbe da escludere una cessione in questi ultimi giorni.

