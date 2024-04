LAZIO POHJANPALO VENEZIA – In vista della prossima stagione, la Lazio vuole e deve assolutamente rinforzare l’attacco.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste starebbe guardando in casa Venezia. L’obiettivo sarebbe infatti arrivare a Joel Pohjanpalo, centravanti finlandese alla seconda stagione in Laguna e in questo campionato cadetto autore di 19 gol.

LAZIO POHJANPALO VENEZIA – I biancocelesti avrebbero già fatto un primo sondaggio, dal canto loro i veneti non lo valuterebbero meno di 5 milioni di euro.

