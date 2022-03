LAZIO VICARIO EMPOLI – In casa Lazio è cominciato un vero e proprio casting per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Le alternative sono tante, partendo da Kepa fino ad arrivare a Perin. Ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome, da tenere in forte considerazione.

LAZIO, PER LA PORTA PIACE ANCHE VICARIO DELL’EMPOLI

Secondo quanto riporta Lazionews24, i biancocelesti starebbero guardando con attenzione in casa Empoli, ed in particolare in casa Guglielmo Vicario. Il portiere classe ’96 è stato fin qui autore di una grande stagione in Toscana e le sue prestazioni non sono passate inosservate a Tare e alla dirigenza della Lazio.

L’Empoli ha prelevato Vicario dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La Lazio ci pensa e la pista potrebbe scaldarsi concretamente nei prossimi mesi. I biancocelesti hanno infatti necessariamente bisogno di un portiere, viste le situazioni contrattuali del duo Reina-Strakosha. I due estremi difensori, che peraltro non hanno mai convinto del tutto, sono infatti in scadenza il prossimo 30 Giugno.

LEGGI ANCHE: