Nonostante i soli 69 minuti giocati dal suo arrivo nelle ultime ore del mercato di Gennaio, la Lazio sta già studiando il riscatto di Luca Pellegrini. L’esterno, pur giocando poco, sembra aver convinto sia Sarri che la dirigenza, dimostrando peraltro grande attaccamento alla maglia biancoceleste.

LAZIO, PELLEGRINI VERSO IL RISCATTO: SI TRATTA PER AVERE UNO SCONTO

Pellegrini era arrivato ai biancocelesti dalla Juventus in prestito con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro pagabili in cinque anni. Una cifra troppo alta per la Lazio, che come riportato da “Il Tempo“, si siederà presto a trattare col club bianconero per avere uno sconto rispetto alla cifra stabilita.

